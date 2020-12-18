В православной церкви 20 декабря почитается память святого Амвросия Медиоланского
Амвросий боролся с инакомыслием и язычеством. В течение жизни он совершил большое количество чудес с помощью молитвы.
На Амвросия молодые девушки по традиции занимались подготовкой приданого — шили, вязали, вышивали.
По народным поверьям 20 декабря злые духи могли навредить человеку во время сна. Поэтому было принято менять в постели верх и низ, а также укрываться с головой.
Что нужно делать в день святого Амвросия
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Особых запретов в этот день нет. Наоборот, в этот праздник не только можно, но и нужно работать. Особенно стоит отдать предпочтение рукоделию, вязанию и шитью.
День святого Амвросия является благоприятным для молодых девушек, особенно удачу сулит тем, что будет заниматься ручной работой.
Считалось, что, если девушка прядет или шьет в день Амвросия, то она сшивает свою судьбу. Именно поэтому прежде чем взяться за работу, необходимо прочесть молитву святому и обратиться к нему с самыми важными просьбами.
Народные приметы
Если на Амвросия идет мелкий и сухой снег, летом будет засуха.
Безоблачное небо в этот день предвещает сильные холода.
Если солнце садится в облака, выпадет снег.
Традиции дня
В народе говорили: «Амвросий — праздники отбросил». После Николая заканчивался цикл декабрьских праздников. Начинали подготовку к Рождеству, делали генеральную уборку, стирали, проверяли соленья, сушения и другие зимние заготовки.
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