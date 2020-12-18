Лікар госпіталю вимагала хабарі від ветеранів АТО
Як передає Politeka.net, подробиці розслідування розповіли в прес-службі ДБР.
У відомстві уточнили, що все відбувалося в військово-медичному клінічному центрі " Головний військовий клінічний госпіталь» в Києві.
"Військовий медик впровадила механізм щодо вимагання неправомірної вигоди від військовослужбовців ЗС України, у тому числі учасників АТО та ООС, за сприяння в отриманні медичної документації для подальшого підтвердження групи інвалідності, отриманої внаслідок поранень та контузій під час бойових дій", - йдеться у повідомленні.
Лікаря спіймали на гарячому: від учасника ООС вона вимагала 180 тисяч гривень і вже отримала частину суми.
Вимагання від поранених і контужених бійців АТО і ООС були систематичними і зараз проводиться перевірка щодо інших можливих причетних до злочину.
У разі доведення провини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.
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