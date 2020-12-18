Врач госпиталя требовала взятки от ветеранов АТО
Как передает Politeka.net, подробности расследования рассказали в пресс-службе ГБР.
В ведомстве уточнили, что все происходило в военно-медицинском клиническом центре «Главный военный клинический госпиталь» в Киеве.
"Военный медик внедрила механизм по вымогательство неправомерной выгоды от военнослужащих ВС Украины, в том числе участников АТО и ООС, за содействие в получении медицинской документации для дальнейшего подтверждения группы инвалидности, полученной вследствие ранений и контузий во время боевых действий", - говорится в сообщении.
Врача поймали на горячем: от участника ООС она требовала 180 тысяч гривен и уже получила часть суммы.
Вымогательства от раненых и контуженных бойцов АТО и ООС были систематическими и сейчас проводится проверка относительно остальных возможных причастных к преступлению.
В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
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