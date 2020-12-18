Відома співачка Мішель Андраде, яку продюсує Олексій Потапенко (Потап), показала себе в чуттєвому образі

На кадрах красуня позує в топі і штанях. Зірка позувала в топі і штанях. Красуня стала на коліна, вигнувши спинку. Волосся у дівчини були розпущеними, а образ Мішель доповнила невеликим мейкапом. Кадри вийшли дуже спокусливими і навіть пікантними. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Це трек - мотивація для самої себе в першу чергу. У ньому я поділилася своїм особистим ритуалом: в моменти сумнівів я завжди підходжу до дзеркала і, дивлячись собі в очі, кажу: «Мішель, у тебе все вийде, ти все зможеш, дерзай!». І я хочу, щоб кожна дівчина відчувала суперсилу, якій в ній ховається, і дозволяла собі іноді побути bad girl", - написала зірка під фото.

Фанати, включаючи Тарзана, поставили майже 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Мішелька", "Краща бомбита", " Мішель ти дуже крута!! Найкраща !!", "Хороша собою, bad girl!!!", "Ти прекрасна Мішель".

Повідомлялося, що співачка Мішель Андраде заінтригувала свіжими кадрами і приємним сюрпризом.

Так, на кадрах зухвала брюнетка постала з хвостиком, в мікро-топі і штанях чорного кольору. Мішель продефілювала, спокусливо виляючи стегнами і граючи з волоссям, між дівчатками з підтанцьовки, що впали на коліна і відстовбурчили свої сідниці.

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