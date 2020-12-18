Скандальний російський стриптизер Сергій Глушко, відомий під своїм сценічним ім'ям Тарзан, показав пікантне новорічне фото

Як повідомляє Politeka.net чоловік Наташі Корольової поділився новим знімком у своєму Instagram.

На фото Тарзан і ще три накачані чоловіки позують в новорічних ковпаках і шубах Діда Мороза, надітих на голе тіло. Оскільки шуби у них розкриті, то прикриваються вони тільки святково запакованими подарунками.Чоловіки ніби міряються своїми м'язами

На тлі видніється новорічна ялинка.

Фото Сергій Глушко супроводив віршем. Ось деякі фрагменти:

Популярні новини зараз

Під Одесою копи зупинили маршрутки і висадили всіх, люди вийшли на дорогу: "Совість мали б", Відео

Горбунов і Осадча дали жару на "Голос країни", тренери аж підскочили: "Одна Тіна в образі..."

"Дизель шоу" покусився на святе, пішовши по стопах "Квартал 95": "Це ж треба, до такої гидоти..."

Похорони легендарного Валентина Гафта обернулися ганебним скандалом: "Ви з глузду з'їхали?
Показати ще

Спасибо, уходящий Год!

Ты был.... незабываем)

и то, что маскою мы рот

теперь все время закрываем,-

то самый лёгкий эпизод

из жуткой пьесы, что играем))...

Искусство нынче не в чести,

действительно - зачем нам это нужно?

зато дерьма поток в СЕТИ

волнуя кровь, мы обсуждаем дружно...

но есть и светлые моменты -

СЕМЬЯ - опора и оплот!!!-

(предвижу грязные комменты)))-

надежду лишь она даёт!

Слова про сім'ю дійсно, схоже зачепили користувачів мережі.

"Наташу шкода", - пишуть в коментарях.

Як відомо, цього року Тарзан Глушко опинився в центрі гучного скандалу пов'язаного з його зрадами дружині.

Нагадаємо, Тарзан вилив душу після втечі Наташі Корольової і скандалу зі зрадами: «Адже я любові не зраджував...».

Як повідомляла Politeka, змінив королевою Тарзан тепер розважається сам з собою, несподіване відео: "якось неадекватно...".

Також Politeka писала, що Тарзан зі слизом на обличчі приголомшив кадрами, поки Наташа Корольова розважається з аборигенами: дивне видовище.