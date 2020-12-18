Скандальний російський стриптизер Сергій Глушко, відомий під своїм сценічним ім'ям Тарзан, показав пікантне новорічне фото
Як повідомляє Politeka.net чоловік Наташі Корольової поділився новим знімком у своєму Instagram.
На фото Тарзан і ще три накачані чоловіки позують в новорічних ковпаках і шубах Діда Мороза, надітих на голе тіло. Оскільки шуби у них розкриті, то прикриваються вони тільки святково запакованими подарунками.Чоловіки ніби міряються своїми м'язами
На тлі видніється новорічна ялинка.
Фото Сергій Глушко супроводив віршем. Ось деякі фрагменти:
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Спасибо, уходящий Год!
Ты был.... незабываем)
и то, что маскою мы рот
теперь все время закрываем,-
то самый лёгкий эпизод
из жуткой пьесы, что играем))...
Искусство нынче не в чести,
действительно - зачем нам это нужно?
зато дерьма поток в СЕТИ
волнуя кровь, мы обсуждаем дружно...
но есть и светлые моменты -
СЕМЬЯ - опора и оплот!!!-
(предвижу грязные комменты)))-
надежду лишь она даёт!
Слова про сім'ю дійсно, схоже зачепили користувачів мережі.
"Наташу шкода", - пишуть в коментарях.
Як відомо, цього року Тарзан Глушко опинився в центрі гучного скандалу пов'язаного з його зрадами дружині.
Нагадаємо, Тарзан вилив душу після втечі Наташі Корольової і скандалу зі зрадами: «Адже я любові не зраджував...».
Як повідомляла Politeka, змінив королевою Тарзан тепер розважається сам з собою, несподіване відео: "якось неадекватно...".
Також Politeka писала, що Тарзан зі слизом на обличчі приголомшив кадрами, поки Наташа Корольова розважається з аборигенами: дивне видовище.