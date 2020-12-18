Скандальный российский стриптизер Сергей Глушко, известный под своим сценическим именем Тарзан, показал пикантное новогоднее фото

Как сообщает Politeka.net супруг Наташи Королевой поделился новым снимком в своем Инстаграм.

На фото Тарзан и еще три накаченные мужчины позируют в новогодних колпаках и шубах Деда Мороза, надетых на голое тело. Поскольку шубы у них распахнуты, то прикрываются они только празднично запакованными подарками. Мужчины будто меряются своими мышцами.

На фоне виднеется новогодняя елка.

Фото Сергей Глушко сопроводил стихом. Вот некоторые фрагменты:

Спасибо, уходящий Год!

Ты был.... незабываем)

и то, что маскою мы рот

теперь все время закрываем,-

то самый лёгкий эпизод

из жуткой пьесы, что играем))...

Искусство нынче не в чести,

действительно - зачем нам это нужно?

зато дерьма поток в СЕТИ

волнуя кровь, мы обсуждаем дружно...

но есть и светлые моменты -

СЕМЬЯ - опора и оплот!!!-

(предвижу грязные комменты)))-

надежду лишь она даёт!

Слова о семье действительно, похоже задели пользователей Сети.

"Наташу жалко", - пишут в комментариях.

Как известно, в этом году Тарзан Глушко оказался в центре громкого скандала связанного с его изменами жене.

Напомним, Тарзан излил душу после бегства Наташи Королевой и скандала с изменами: «Ведь я любви не предавал...».

Как сообщала Politeka, изменивший Королевой Тарзан теперь развлекается сам с собой, неожиданное видео: "Как-то неадекватно...".

Также Politeka писала, что Тарзан со слизью на лице огорошил кадрами, пока Наташа Королева развлекается с аборигенами: странное зрелище.