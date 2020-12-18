Скандальный российский стриптизер Сергей Глушко, известный под своим сценическим именем Тарзан, показал пикантное новогоднее фото
Как сообщает Politeka.net супруг Наташи Королевой поделился новым снимком в своем Инстаграм.
На фото Тарзан и еще три накаченные мужчины позируют в новогодних колпаках и шубах Деда Мороза, надетых на голое тело. Поскольку шубы у них распахнуты, то прикрываются они только празднично запакованными подарками. Мужчины будто меряются своими мышцами.
На фоне виднеется новогодняя елка.
Фото Сергей Глушко сопроводил стихом. Вот некоторые фрагменты:
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Спасибо, уходящий Год!
Ты был.... незабываем)
и то, что маскою мы рот
теперь все время закрываем,-
то самый лёгкий эпизод
из жуткой пьесы, что играем))...
Искусство нынче не в чести,
действительно - зачем нам это нужно?
зато дерьма поток в СЕТИ
волнуя кровь, мы обсуждаем дружно...
но есть и светлые моменты -
СЕМЬЯ - опора и оплот!!!-
(предвижу грязные комменты)))-
надежду лишь она даёт!
Слова о семье действительно, похоже задели пользователей Сети.
"Наташу жалко", - пишут в комментариях.
Как известно, в этом году Тарзан Глушко оказался в центре громкого скандала связанного с его изменами жене.
Напомним, Тарзан излил душу после бегства Наташи Королевой и скандала с изменами: «Ведь я любви не предавал...».
Как сообщала Politeka, изменивший Королевой Тарзан теперь развлекается сам с собой, неожиданное видео: "Как-то неадекватно...".
Также Politeka писала, что Тарзан со слизью на лице огорошил кадрами, пока Наташа Королева развлекается с аборигенами: странное зрелище.