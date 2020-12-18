Ймовірно, незабаром співака Віктора Павлика та його молоду дружину можна буде привітати

Як передає Politeka.net, 26-річна Катерина Репяхова, концертний директор, з якою Павлик закрутив роман, будучи одруженим, і яку надалі повів у РАГС, опублікувала цікавий кадр у своєму мікроблозі в Instagram.

На фото Репяхова позує в кондитерському відділі поруч з шоколадними "дідами морозами". На дівчині розпахнута червона курточка й теплий сірий светр, який здається злегка "надутим" в районі животику. І не дивно, останнім часом подейкують що Репяхова і її 54-річний зірковий чоловік очікують поповнення.

Чи так це, поки невідомо: Катерина стійко зберігає мовчання.

"Напередодні Нового Року ми готові дарувати подарунки❤️ запрошуємо Вас долучитися до чарівництва і взяти участь в обміні подарунків - таємному Інста-Санті🎅", - йдеться в підписі.

"Ой, люблю такі штуки!", - прокоментувала одна з фоловерів дівчини.

Раніше ми повідомляли, Репяхова здивувала романтичною фотосесією, заради якої дозволила собі трохи пококетувати. Дівчина позувала на одному з чорно-білих знімків в темній сукні, яку хвацько приспустила на плечах.

"Одна з найулюбленіших фотографій", - зазначила дружина співака.

Нагадаємо, Репяхова та Павлик розписалася 29 травня цього року в одному з київських РАГСів. Гучне святкування закохані планували на 10 червня, але через карантин перенесли весілля на середину серпня. Однак, на початку місяця після дворічної боротьби з раком помер син артиста Павло, і молоде подружжя зовсім скасували торжество.

Нагадаємо, молода дружина Павлика відверто розповіла, як їй живеться з 54-річним співаком: «забороняє...».

Також Politeka писала, що великі проблеми у Павлика і його молодої дружини, дівчина прямо в ліжку записала відеозвернення: "ми втратили...".