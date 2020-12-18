Популярна російська телеведуча Ксенія Собчак приголомшила шанувальників словами про те, що думає про закриття "Дому-2"

Як розповідає Politeka, відповідний пост знаменитість опублікувала у себе в Instagram.

"Дом2" закривають-пішла епоха! Я щаслива, що прийшла туди і щаслива, що вчасно пішла і пішла далі. Ця моя перша телевізійна робота, і я завжди з теплом і любов'ю згадую той час! Я ходила безуспішно на кастинги, мене не взяв Ернст на Фабрику зірок (співала я і тоді огидно), не взяли вести «афішу»-я змагалася з Танею Арно і у фінальному турі вибрали її, а я ридала крокодилими сльозами. Але взяли в ДОМ2. Наполіг особисто Валерій Комісаров «(»у ній щось є, вона смішна якась ,але при цьому стерво«) Але я завжди вважала, що» дайте просто за ручку потриматися, а двері я сама виламаю",-йдеться в повідомленні.

Після цього, розповідає Собчак, було кілька інших телеканалів.

"Після цього були і НТВ , і Росія, перший і «Останній Герой», і GQ, і дощ і багато багато всього. Спасибі всім моїм вчителям і інститутам, і Дом - 2 я теж згадую з вдячністю. І пам'ятайте, неважливо хто ким був-важливо хто ким став", - йдеться в тексті повідомлення.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Собчак часів участі в проекті»Дом-2". Також можна помітити інших співведучих шоу-Ксенію Бородіну і Олю Бузову. При цьому красуні явно " не на висоті».

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