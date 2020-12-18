Популярна українська співачка MARUV підкорила шанувальників, показавши бездоганні ноги в червоній білизні

Як розповідає Politeka, ролик був опублікований на сторінці знаменитості в TikTok.

"Різдво наближається. Щасливого свята", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому ролику MARUV позує в спокусливій червоній білизні, виконуючи запальний танець разом зі своїми подругами. Особливої пікантності кадрам додало те, що красуні були на неймовірно довгому каблуці й шапочках, як у Діда мороза.

"Ох, ви богині просто. Кішечки на висоті», «леді в червоному», «вау, прекрасна музика», «красуні», «обладнаний бурлеск», «ой, а можна вас на Новий Рік», «красуня наша», «круто виглядаєш», - пишуть її шанувальники.

До цього ми писали, що українська співачка MARUV спокусила шанувальників, приміряючи прозорий наряд і показавши головну «гордість» з апетитного ракурсу.

Звернемо увагу, що на опублікованій фотографії MARUV позує в прозорому вбранні, спокусливо зігнувшись і застигнувши, заради ефектного кадру. При цьому шанувальників зірка позбавила від можливості що-небудь сказати, розмістивши фотографію в Stories.

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