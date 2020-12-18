Популярная украинская певица MARUV покорила поклонников, показав безупречные ноги в красном белье
Как рассказывает Politeka, ролик был опубликован на странице знаменитости в TikTok.
«Рождество приближается. Счастливого праздника», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном ролике MARUV позирует в соблазнительном красном белье, исполняя зажигательный танец вместе со своими подругами. Особой пикантности кадрам добавило то, что красотки были на невероятно длинном каблуке и шапочках, как у Деда мороза.
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«Ох, вы богини просто. Кошечки на высоте», «леди в красном», «вау, прекрасная музыка», «красотки», «обалденный бурлеск», «ой, а можно вас на Новый год», «красотка наша», «круто выглядишь», - пишут ее поклонники.
До этого мы писали, что украинская певица MARUV соблазнила поклонников, примеряя прозрачный наряд и показав главную «гордость» с аппетитного ракурса.
Обратим внимание, что на опубликованной фотографии MARUV позирует в прозрачном наряде, соблазнительно изогнувшись и застыв, ради эффектного кадра. При этом поклонников звезда избавила от возможности что-либо сказать, разместив фотографию в Stories.
Напомним, полураздетая MARUV показала все свои умения на одном видео
А еще Politeka писала, что MARUV в бархатном корсете показала топ лучших поз для фотосессии
Также Politeka сообщала, что горячая MARUV потрусила прелестями на камеру без белья