Модель показала себе без прикрас

Корейська модель Кім Лі, яку порівнюють з американською іконою стилю Кім Кардашьян, показала в короткому топі місця, якими можна пишатися

Зірка спокушає формами в найстильніших і відвертих нарядах, передає Politeka.net. Кожен раз модель, а також діджей, виставляє напоказ форми, якими можна пишатися.

Цього разу корейська Кардашьян одягла короткий топік без білизни. З тканини випирали найінтимніші деталі, але це ніяк не бентежило красуню.

Модель стояла на вулиці, приспустивши шубку, щоб краще продемонструвати розміри, від яких кидає в жар. Також Кім Лі одягла спортивні штани, які виділили її округлі стегна.

Зірка розпустила довге волосся і подивилася в камеру, тримаючи в руці банку з напоєм.

"Впевненість надзвичайно важлива. Вона може відкрити багато дверей", - написали Кім Лі.

За кілька годин пост зібрав понад 7000 лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі написали в бік спекотної брюнетки багато приємних слів.

"Приголомшлива крихітка", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Кім Лі підіймала над собою камеру, щоб показати найсоковитіші місця з вигідного ракурсу. Груди красуні так і приманювали погляд, чого і домагалася гаряча бестія.

Тонка тканина шовкового вбрання відмінно сиділа на красивих грудях знаменитості, ледь з неї не сповзаючи.

Раніше повідомлялося, що Кім Лі позувала в темному прозорому корсеті, який не зміг повністю заховати пишний бюст красуні. Волосся дівчина залишила розпущеним, а образ доповнила яскравим мейкапом, завдяки чому знімок вийшов дуже спокусливим і розбурхує найсміливіші мрії.

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