Модель показала себя без прикрас

Корейская модель Ким Ли, которую сравнивают с американской иконой стиля Ким Кардашьян, показала в коротком топе места, которыми можно гордиться

Звезда соблазняет формами в самых стильных и откровенных нарядах, передает Politeka.net. Каждый раз модель, а также диджей, выставляет напоказ формы, которыми можно гордиться.

В этот раз корейская Кардашьян надела короткий топик без белья. Из ткани выпирали самые интимные детали, но это никак не смущало красотку.

Модель стояла на улице, приспустив шубку, чтобы лучше продемонстрировать размеры, от которых бросает в жар. Также Ким Ли надела спортивные штаны, выделившие ее округлые бедра.

Звезда распустила длинные волосы и посмотрела в камеру, держа в руке банку с напитком.

"Уверенность чрезвычайно важна. Она может открыть много дверей", - написали Ким Ли.

За несколько часов пост собрал более 7000 лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали в сторону жаркой брюнетки много приятных слов.

"Потрясающая малышка", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Ким Ли поднимала над собой камеру, чтобы показать самые сочные места с выгодного ракурса. Грудь красотки так и приманивала взгляд, чего и добивалась горячая бестия.

Тонкая ткань шелкового наряда отлично сидела на красивой груди знаменитости, едва с нее не сползая.

Ранее сообщалось, что Ким Ли позировала в темном прозрачном корсете, который не смог полностью спрятать пышный бюст красотки. Волосы девушка оставила распущенными, а образ дополнила ярким мейкапом, благодаря чему снимок получился очень соблазнительным и будоражащим самые смелые мечты.

Напомним, корейская Кардашьян ослепила видами на свои прелести в красном белье

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