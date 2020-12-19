Популярна українська співачка Наталя Могилевська порадувала шанувальників новим кліпом
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку знаменитості в соцмережі.
Так, Могилевська виклала на своїй сторіні фрагмент свого нового кліпу на пісню "Натусик".
"Дивився вже наш новорічний кліп? Знімай відео в тікток під звук "Натусик", і потрап в мої сторіз! Обіцяю постити якнайбільше ваших відео. P.S. Це було 5 ранку, спасибі Хілтону! Вони були дуже терплячі", - написала вона.
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На відео Могилевська з 18-річним музикантом Ki-Real в ефектних шубах ходять по готелю, веселяться та випивають.
В коментарях користувачі оцінили кліп української співачки та попросили її частіше радувати своєю творчістю.
"Супер", "Дуже цікаво вас бачити в такому образі, експериментуйте далі", "Натусик, це просто бомба ракета, супер", "Кліп вогонь, а кінець взагалі топ", "Рівень Дорофеєвої, це буде гімн бабських зборів і клич "а давайте прибухнемо", "У сільському клубі вечірка?", "Дуже крутий кліп, дивлюсь вже третій раз", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, поцілунок Могилевської зі своїм старим учителем викликав скандал, кадри зухвалості:"Наташа, не грай з дияволом".