Популярна українська співачка Наталя Могилевська порадувала шанувальників новим кліпом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку знаменитості в соцмережі.

Так, Могилевська виклала на своїй сторіні фрагмент свого нового кліпу на пісню "Натусик".

"Дивився вже наш новорічний кліп? Знімай відео в тікток під звук "Натусик", і потрап в мої сторіз! Обіцяю постити якнайбільше ваших відео. P.S. Це було 5 ранку, спасибі Хілтону! Вони були дуже терплячі", - написала вона.

На відео Могилевська з 18-річним музикантом Ki-Real в ефектних шубах ходять по готелю, веселяться та випивають.

В коментарях користувачі оцінили кліп української співачки та попросили її частіше радувати своєю творчістю.

"Супер", "Дуже цікаво вас бачити в такому образі, експериментуйте далі", "Натусик, це просто бомба ракета, супер", "Кліп вогонь, а кінець взагалі топ", "Рівень Дорофеєвої, це буде гімн бабських зборів і клич "а давайте прибухнемо", "У сільському клубі вечірка?", "Дуже крутий кліп, дивлюсь вже третій раз", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, поцілунок Могилевської зі своїм старим учителем викликав скандал, кадри зухвалості:"Наташа, не грай з дияволом".