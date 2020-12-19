Популярная украинская певица Наталья Могилевская порадовала поклонников новым клипом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу знаменитости в соцсети.

Так, Могилевская выложила на своей сторине фрагмент нового клипа на песню "Натусик".

"Смотрел уже наш новогодний клип? Снимай видео в тикток под звук "Натусик", и попади в мои сториз! Обещаю постить как можно больше ваших видео. P.S. Это было 5 утра, Спасибо Хилтону! Они были очень терпеливы", - написала она.

На видео Могилевская с 18-летним музыкантом Ki-Real в эффектных шубах ходят по отелю, веселятся и выпивают.

В комментариях пользователи оценили клип украинской певицы и попросили ее чаще радовать своим творчеством.

"Супер", "Очень интересно вас видеть в таком образе, экспериментируйте дальше", "Натусик, это просто бомба ракета, супер", "Клип огонь, а конец вообще топ", "Уровень Дорофеевой, это будет гимн бабских сборов и клич "а давайте прибухнем", "В сельском клубе вечеринка?", "Очень крутой клип, смотрю уже третий раз", - пишут в комментариях.

Напомним, поцелуй Могилевской со своим старым учителем вызвал скандал, кадры дерзости:"Наташа, не играй с дьяволом".