Бразильська модель Алессандра Амбросіо перевірила фанатів на міцність
Як передає Politeka.net, 39-річна зірка бренду нижньої білизни Victoria's Secret опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, яким накрутила публіку до межі.
Так, струнка красуня витончено вигнулася заради гарячого знімка. На ній був тільки крихітний бікіні білого кольору з бежевим орнаментом. Алессандра млосно "відстовбурчила" сідниці і заклично глянула в камеру, відкривши ротик.
"Готові до вихідних🏝 💫", - підписала фото Амбросіо.
Користувачі кинулися коментувати, не шкодуючи компліментів:
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"Ти запалюєш!!!! 🔥"
"😍 завжди красива"
"Як завжди шикарно!!!"
"Ах так, мої вихідні виглядають так само, за винятком спортивних штанів, шоколаду та телевізора. Те ж саме, але різні 🤔💁🏻♀️"
"Я по вуха закоханий майже 20 років! Ха! Відмінний постріл 😍"
"Привіт, Алессандра, ти така красива і бездоганна)"
"Кожного разу, коли я дивлюся на тебе, сонце, бачу галактику в твоїх очах і всесвіт у твоїй посмішці. Замаскований ангел 😍 ❤️❤️"
"Стиль собачки готовий"
Раніше ми повідомляли, Алессандра в мікро-бікіні світло-рожевого відтінку і в капітанському кашкеті майстерно керувала яхтою, вміло схопившись за штурвал. Модель встигала не тільки крутити агрегат, але і танцювати, заграючи з публікою по той бік екрану.
"Всі на борт ⚓️ Круїз з капітаном А.⛴ ✨", - йдеться в підписі.
"Чи можу я бути вашим старшим помічником? 😍 🔥 😘"; "Така красива👏"; "💖 ✨ богиня✨ 💖"; "гаряча капітанша", - відреагував натовп фанатів.
Нагадаємо, зірка Victoria's Secret нахилилася і дала насолодитися апетитними "персиками" в міні-бікіні
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