Бразильська модель Алессандра Амбросіо перевірила фанатів на міцність

Як передає Politeka.net, 39-річна зірка бренду нижньої білизни Victoria's Secret опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, яким накрутила публіку до межі.

Так, струнка красуня витончено вигнулася заради гарячого знімка. На ній був тільки крихітний бікіні білого кольору з бежевим орнаментом. Алессандра млосно "відстовбурчила" сідниці і заклично глянула в камеру, відкривши ротик.

"Готові до вихідних🏝 💫", - підписала фото Амбросіо.

Користувачі кинулися коментувати, не шкодуючи компліментів:

"Ти запалюєш!!!! 🔥"

"😍 завжди красива"

"Як завжди шикарно!!!"

"Ах так, мої вихідні виглядають так само, за винятком спортивних штанів, шоколаду та телевізора. Те ж саме, але різні 🤔💁🏻‍♀️"

"Я по вуха закоханий майже 20 років! Ха! Відмінний постріл 😍"

"Привіт, Алессандра, ти така красива і бездоганна)"

"Кожного разу, коли я дивлюся на тебе, сонце, бачу галактику в твоїх очах і всесвіт у твоїй посмішці. Замаскований ангел 😍 ❤️❤️"

"Стиль собачки готовий"

Раніше ми повідомляли, Алессандра в мікро-бікіні світло-рожевого відтінку і в капітанському кашкеті майстерно керувала яхтою, вміло схопившись за штурвал. Модель встигала не тільки крутити агрегат, але і танцювати, заграючи з публікою по той бік екрану.

"Всі на борт ⚓️ Круїз з капітаном А.⛴ ✨", - йдеться в підписі.

"Чи можу я бути вашим старшим помічником? 😍 🔥 😘"; "Така красива👏"; "💖 ✨ богиня✨ 💖"; "гаряча капітанша", - відреагував натовп фанатів.

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