Бразильская модель Алессандра Амбросио проверила фанатов на прочность

Как передает Politeka.net, 39-летняя звезда бренда нижнего белья Victoria’s Secret опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, которым взвинтила публику до предела.

Так, стройная красотка изящно выгнулась ради горячего снимка. На ней был только крохотный бикини белого цвета с бежевым орнаментом. Алессандра томно "оттопырила" ягодицы и призывно взглянула в камеру, приоткрыв ротик.

"Готовы к выходным 🏝💫", - подписала фото Амбросио.

Пользователи кинулись комментировать, не жалея комплиментов:

"Ты жжешь!!!! 🔥"

"😍 всегда красивая"

"Как всегда шикарно!!!"

"Ах да, мои выходные выглядят так же, за исключением спортивных штанов, шоколада и телевизора. То же самое, но разные 🤔💁🏻‍♀️"

"Я по уши влюблен почти 20 лет! Ха! Отличный выстрел 😍"

"Привет, Алессандра, ты такая красивая и безупречная)"

"Каждый раз, когда я смотрю на тебя, солнце, ☀️ вижу галактику в твоих глазах и вселенную в твоей улыбке. Замаскированный ангел 😍 ❤️❤️"

"Стиль собачки готов"

Ранее мы сообщали, Алессандра в микро-бикини светло-розового оттенка и в капитанской фуражке мастерски управляла яхтой, умело схватившись за штурвал. Модель успевала не только крутить агрегат, но и танцевать, заигрывая с публикой по ту сторону экрана.

"Все на борт ⚓️ Круиз с капитаном А. ⛴✨", - говорится в подписи.

"Могу я быть вашим старшим помощником? 😍🔥😘"; "Такая красивая👏"; "💖✨Богиня ✨💖"; "Горячая капитанша", - отреагировала толпа фанатов.

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