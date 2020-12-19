Навіть мати зацікавилася

Актриса Антоніна Паперна, донька артистки Ольги Сумської майстерно зобразила пристрасть на новому фото

Як передає Politeka.net, 30-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжий знімок, на якому постала в чуттєвому образі.

Тоня позувала в білому светрі, приспустивши його на одному плечі. Дівчина млосно задерла голову, закривши очі ніби від задоволення, при цьому кілька неслухняних пасом впали їй на обличчя.

"Іноді присниться такеее, що весь день потім ходиш і думаєш, до чого взагалі воно 🙈 вірите в сни?", - поділилася в підписі особистими переживаннями Паперна.

Користувачі кинулися обговорювати побачене. Однією з перших пост Тоні "лайкнула" Ольга Сумська.

"Дуже чуттєва 🔥 🔥 п. с. а в сни не особливо вірю, не збувалися на щастя жодного разу"

"Багатьом зараз сняться дивні сни 🛌!думаю справа в сонячному затемненні недавньому"

"Тоня, ви принадність! Як вас любить камера 📷! ❤️❤️❤️"

"Одного разу почитала сонник - аж страшно стало! Тоня, ви надзвичайно чуттєва, ніжна ❤️"

"Тоня ви на цьому фото просто красотулька!"

"Ага, або таке, що ходиш потім і плутаєш реальність і сон. Особливо з певними людьми, і міркуєш - чи снилося 😏 🧐 🤪 "

Раніше ми повідомляли, Паперна потішила публіку кадрами "п'яної" витівки.

Так, спочатку вони з подругою пили каву, а потім різко перейшли на вино. Розпалена алкоголем донька Сумської навіть виконала запальний танець під пісню Сердючки.

"дівчатка, ви пожежа", "ви найкращі красуні. З наступаючим", "красуні", - відреагували користувачі.

Нагадаємо, старша дочка Ольги Сумської вразила зовнішнім виглядом поруч із зірковою мамою.

Також Politeka писала, що Полякова і Сумська відкинули скромність і віддалися шаленим веселощам на камеру «" жодного дня без пляшки».