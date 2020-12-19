Актриса Антонина Паперная, дочка артистки Ольги Сумской мастерски изобразила страсть на новом фото

Как передает Politeka.net, 30-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежий снимок, на котором предстала в чувственном образе.

Тоня позировала в белом свитере, приспустив его на одном плече. Девушка томно задрала голову, закрыв глаза будто от удовольствия, при этом несколько непослушных прядей упали ей на лицо.

"Иногда приснится такоооое, что весь день потом ходишь и думаешь, к чему вообще оно 🙈 Верите в сны?", - поделилась в подписи личными переживаниями Паперная.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Одной из первых пост Тони "лайкнула" Ольга Сумская.

"Очень чувственная 🔥🔥 П.с. А в сны не особо верю, не сбывались к счастью ни разу"

"Многим сейчас снятся странные сны 🛌!думаю дело в солнечном затмении недавнем 😉"

"Тоня, Вы прелесть! Как Вас любит камера 📷! ❤️❤️❤️"

"Однажды почитала сонник - аж страшно стало! Тоня, вы необыкновенно чувственная, нежная ❤️"

"Тоня вы на этом фото просто красотулька!"

"Ага, либо такое, что ходишь потом и путаешь реальность и сон. Особенно с определенными людьми, и соображаешь - снилось ли😏🧐🤪"

Ранее мы сообщали, Паперная позабавила публику кадрами "пьяной" выходки.

Так, сначала они с подругой пили кофе, а потом резко перешли на вино. Разгоряченная алкоголем дочка Сумской даже исполнила зажигательный танец под песню Сердючки.

«девочки, вы пожар», «вы самые лучшие красавицы. С наступающим», «красотки», - отреагировали пользователи.

Напомним, старшая дочь Ольги Сумской поразила внешним видом рядом со звездной мамой.

Также Politeka писала, что Полякова и Сумская отбросили скромность и предались безумному веселью на камеру: «Ни дня без бутылки».