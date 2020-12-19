Відома модель Келлі Гейл з бренду нижньої білизни "Victoria's Secret" показала розкішне тіло під час відпочинку
Як пише Politeka.net, красуня опублікувала на сторінці в соцмережі "Instagram" нове фото у відвертому вигляді, на цей раз вона вирушила попаритися в сауну. "Ангел" одягла білий купальник зі вставками тілесного кольору, які створили ілюзію майже повної наготи.
Келлі Гейл розляглася на полиці, спершись спиною на підвіконня. Для зручності дівчина простелила під низ рушник і зібрала волосся в пучок. У розкутій позі модель продемонструвала свою осину талію, міцний прес і пружні стегна, а ліфчик сильно обтягнув її налиті груди. Примітно, що Келлі не зняла металеві прикраси, які мають властивість нагріватися в парильні.
Користувачі соцмережі в коментарях оцінили її розкішне тіло і засипали Келлі Гейл приємними компліментами:
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"ой, велика повага до тіла👏 👏 👏"; "виглядаєш приголомшливо красиво"; "дихання перехоплює"; "ідеальне тіло😘 😘"; "запалюй"; "так прекрасна"; "ти виглядаєш дивовижно".
Келлі Гейл любить погрітися в сауні і вже неодноразово викладала кадри з парилки. Нещодавно вона вибрала для оздоровчих процедур відверте різнобарвне бікіні, обтягнуло її хвилюючий бюст, який, здавалося, чи не вистрибував з тісного одягу, бікіні втримала на місці лише тоненька смужка тканини, яка простяглася за спину. Пружний животик знаменитості блищав від поту, крім того погляд приваблювала ідеальна талія - очей не відірвати.
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