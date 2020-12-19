Известная модель Келли Гейл из бренда нижнего белья "Victoria’s Secret" показала роскошное тело во время отдыха

Как пишет Politeka.net, красотка опубликовала на странице в соцсети "Инстаграм" новое фото в откровенном виде, на этот раз она отправилась попариться в сауну. "Ангел" надела белый купальник со вставками телесного цвета, которые создали иллюзию почти полной наготы.

Келли Гейл разлеглась на полке, опершись спиной на подоконник. Для удобства девушка простелила под низ полотенце и собрала волосы в пучок. В раскованной позе модель продемонстрировала свою осиную талию, крепкий пресс и упругие бедра, а лифчик сильно обтянул ее налитую грудь. Примечательно, что Келли не сняла металлические украшения, которые имеют свойство нагреваться в парилке.

Пользователи соцсети в комментариях оценили ее роскошное тело и засыпали Келли Гейл приятными комплиментами:

"ой, большое уважение к телу 👏👏👏"; "Выглядишь потрясающе красиво"; "Дыхание перехватывает"; "Идеальное тело 😘😘"; "зажигай"; "Так прекрасна"; "Ты выглядишь изумительно".

Келли Гейл любит погреться в сауне и уже неоднократно выкладывала кадры из парилки. Недавно она выбрала для оздоровительных процедур откровенное разноцветное бикини, обтянувшее ее волнительный бюст, который, казалось, едва ли не выпрыгивал из тесной одежды, бикини удержала на месте лишь тоненькая полоска ткани, которая протянулась за спину. Упругий животик знаменитости блестел от пота, кроме того взгляд привлекала идеальная талия - глаз не оторвать.

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