Український боксер-суперважкоатлет Олександр Усик розповів про унікальну ситуацію з чемпіонством

Як передає Politeka.net, якщо чинний чемпіон WBO Ентоні Джошуа проведе бій з Тайсоном Ф'юрі, то один зі спортсменів зможе стати абсолютним чемпіоном з чотирма поясами. Олександр Усик зацікавлений у цьому поєдинку, про що розповів в інтерв'ю виданню The Sun.

Напередодні Джошуа відстояв свої пояси IBF, WBO, WBA і IBO, виступивши на рингу проти Кубрата Пулєва. Тепер йому належить захищати титул WBO, а Усик став головним претендентом на нього після перемоги над Дереком Чісорою. Ентоні планує вийти проти володаря пояса WBC Тайсона Ф'юрі, але для цього йому необхідно залишити вакантним пояс WBO.

"Всі чотири пояси можуть опинитися в руках однієї людини. Це може бути унікальна можливість", - підкреслив Олександр Усик. - "Нам потрібно всім поговорити і обговорити, щоб це сталося, тому що це дійсно велика подія".

При цьому Олександр і сам не б проти помірятися силами і майстерністю з Ентоні Джошуа за чемпіонство. За його словами, промоутери намагаються організувати їм бій:

"Я досі хочу бою з Джошуа за титул. Є багато факторів для того, щоб цей поєдинок відбувся. Моя команда, всі зацікавлені сторони вже працюють над цим. Але є ще багато людей, які хочуть побитися з ним, наприклад, Ф'юрі".

Раніше головний редактор журналу The Ring Даг Фішер заявив, що Усик не заслуговує звання обов'язкового претендента на пояс WBO. На думку журналіста, однієї гучної перемоги недостатньо для того, щоб стати потенційним чемпіоном.

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