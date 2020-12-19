Украинский боксер-супертяжеловес Александр Усик рассказал об уникальной ситуации с чемпионством

Как передает Politeka.net, если действующий чемпион WBO Энтони Джошуа проведет бой с Тайсоном Фьюри, то один из спортсменов сможет стать абсолютным чемпионом с четырьмя поясами. Александр Усик заинтересован в этом поединке, о чем рассказал в интервью изданию The Sun.

Накануне Джошуа отстоял свои пояса IBF, WBO, WBA и IBO, выступив на ринге против Кубрата Пулева. Теперь ему предстоит защищать титул WBO, а Усик стал главным претендентом на него после победы над Дереком Чисорой. Энтони планирует выйти против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри, но для этого ему необходимо оставить вакантным пояс WBO.

"Четыре пояса могут оказаться в руках одного человека. Это может быть уникальная возможность", - подчеркнул Александр Усик во время беседы с журналистами. - "Нужно нам всем поговорить и обсудить, чтобы это произошло, потому что это действительно большое событие".

При этом Александр и сам не бротив померяться силами и мастерством с Энтони Джошуа за чемпионство. По его словам, промоутеры пытаются организовать им бой.

"Я до сих пор хочу боя с Джошуа за титул. Есть много факторов для того, чтобы этот поединок состоялся", - отметил украинский спортсмен. - "Моя команда, все заинтересованные стороны уже работают над этим. Но есть еще много людей, которые хотят подраться с ним, например, Фьюри".

Ранее главный редактор журнала The Ring Даг Фишер заявил, что Усик не заслуживает звание обязательного претендента на пояс WBO. По мнению журналиста, одной громкой победы недостаточно для того, чтобы стать потенциальным чемпионом.

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