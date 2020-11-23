Украинский спортсмен Александр Усик сделал ряд неожиданных признаний

Абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе рассказал в интервью YouTube-каналу Usyk17, что разговаривает на украинском языке вместе со своими друзьями, когда приезжает во Львов.

Таким образом он практикует язык. Кроме того, он также общается на украинском со своей мамой и дочерью (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

При этом боксер добавил, что с другими людьми он разговаривает только на русском языке.

Усик также рассказал, чем занимаются его дети. 6-летний Миша ходит на теннис, 8-летний Кирилл занимается футболом, а 11-летняя Елизавета ходит на танцы. Александр старается посещать тренировки и выступления своих детей.

"Мы - русскоговорящая семья, но у меня мама говорит на украинском, еще несколько родственников. С мамой я разговариваю на украинском языке. Дочка просит, чтобы я с ней говорил на украинском. Сын Кирилл еще во втором классе, ему сложновато. А вот Миша в садике полностью по-украински разговаривает", - заявил спортсмен.

Дома Усик бывает устраивает с детьми 15-минутную "взрывную атаку", когда Миша и Кирилл пытаются его побороть, а он притворяется, что это у них получается.

"2 пацана пытаются меня забороть, я притворяюсь, что у них это получается, но в концовке все-равно превращаюсь в какого-то доброго монстра, который их заламывает как-то. У нас есть определенный пароль, которым они могут убить "монстра". Вернее, они не убивают его, а этот монстр превращается в доброго отца. После этого мы идем книжечку читать. Морозятся, конечно, от книжки, хотят мультик, но или Катя читает, или я", - говорит боксер.

Как писала Politeka, Усик признался, что делает с женой после длительной разлуки.

Напомним, Усик решил выгулять Чисору в Киеве, британец в восторге.

Также Politeka писала, что Усик признался в любви к советскому кинематографу.