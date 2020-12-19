Суддю популярного шоу «Танці з зірками» Григорія Чапкіса терміново госпіталізували через проблеми зі здоров'ям

Як розповідає Politeka, про це повідомляє "Зірковий шлях" у себе в Instagram.

"Мені стало погано, я почав задихатися. Думав, що це коронавірус. Мене ізолювали, виходити не можна, нікого не пускають", - зазначив він.

Уточнюється, що зірку госпіталізували з двостороннім запаленням легенів. Зараз 90-річний артист лікується, хоча тест на китайський вірус показав негативний результат.

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41-річний Грег майже рік не бачився з батьком через пандемію і лише нещодавно зміг прилетіти в Україну. Чоловік в інтерв'ю Каті Осадчій для програми" Світське життя " розповів, що відбувається в їхній родині.

Нещодавно Григорій Чапкіс, енергійності якого можна тільки позаздрити, одружився з жінкою, яка молодша за нього на 52 роки. Ходять чутки, що через шлюб танцюрист посварився зі своїми родичами, проте Грег це спростував.

"Ми раді, ми дуже раді за те, що у тебе є людина, яка тебе доглядає, любить, чекає вдома і готує їжу. І ми весь час були раді. Не було сварки", - розповів він.

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