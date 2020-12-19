Судью популярного шоу «Танці з зірками» Григория Чапкиса срочно госпитализировали из-за проблем со здоровьем
Как рассказывает Politeka, об этом сообщает «Зірковий шлях» у себя в Instagram.
«Мне стало плохо, я начал задыхаться. Думал, что это коронавирус. Меня изолировали, выходить нельзя, никого не пускают», - отметил он.
Уточняется, что звезду госпитализировали с двусторонним воспалением легких. Сейчас 90-летний артист лечится, хотя тест на китайский вирус показал негативный результат.
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Как сообщалось до этого, сын известного танцора и судьи "Танців з зірками" Григория Чапкиса откровенно высказался о своей мачехе
41-летний Грег почти год не виделся с отцом из-за пандемии и лишь недавно смог прилететь в Украину. Мужчина в интервью Кате Осадчей для программы "Світське життя" рассказал, что происходит в их семье.
Недавно Григорий Чапкис, энергичности которого можно только позавидовать, женился на женщине, которая моложе его на 52 года. Ходят слухи, что из-за брака танцор поссорился со своими родственниками, однако Грег это опроверг.
"Мы рады, мы очень рады за то, что у тебя есть человек, который тебя ухаживает, любит, ждет дома и готовит еду. И мы все время были рады. Не было ссоры", - рассказал он.
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Как сообщала Politeka, суперфинал «Танців з зірками» удивил неожиданными поворотами: кто победил.
Также Politeka писала, что 90-летний Григорий Чапкис едва сдержал слезы, увидев сына после долгой разлуки: "Сюрприз удался!", видео встречи