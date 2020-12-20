Український комік і актор "Квартал 95" Юрій Ткач поділився архівним кадром біля ялинки



Як передає Politeka.net, новий знімок артист опублікував на своїй сторінці в Instagram.



"Шукав в телефоні фото під Свято Миколая))) знайшов це ... Здається ідеальний варіант. Як вам? Всіх зі святом)", - повідомив артист у підписі до посту.

На опублікованому фото Ткач постав у солідному костюмі з метеликом на тлі новорічної ялинки.

Шанувальники залишилися задоволеними образом артиста і не скупилися на схвальні коментарі, а деякі навіть провели паралелі з Володимиром Зеленським.

"Класненький. І Вас зі святом" ,"Найчарівніший красень" ,"На документи? Але, все одно красиво!", "Шановний Президент! Вірю кожному вашому слову! Відданий глядач!", "Наступний президент України. Вам дуже йде", "Важливий такий, при параді", "Що ж ти такий гарний, як Яма", - писали під постом артиста.

Не залишив без уваги пост Ткача і його колега Гарік Бірча:



"Юрчик, ти хорошим хлопчиком! Що тобі подарував Микола?",- поцікавився він у коментарі.

Нагадаємо, Ткач з "Квартал 95" міцно притиснув до себе свій найдорожчий подарунок.

Як повідомляла Politeka, зухвалий Кошовий з "Квартал 95" образив відомого українця, вибачення не допомогли.

Також Politeka писала, що зухвалий Ткач з "Квартал 95" обвів Потапа навколо пальця несподіваним фокусом.



