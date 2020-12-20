Украинский комик и актер "Квартал 95" Юрий Ткач поделился архивным кадром возле елки



Как передает Politeka.net, новый снимок артист опубликовал на своей страничке в Instagram.



"Искал в телефоне фото под Праздник Николая))) Нашел это ... Кажется идеальный вариант. Как вам? Всех с Праздником)", - сообщил артист в подписи к посту.

На опубликованном фото Ткач предстал в солидном костюме с бабочкой на фоне новогодней елки.

Поклонники остались довольными образом артиста и не скупились на лестные комментарии, а некоторые даже провели параллели с Владимиром Зеленским.

"Класненький. И Вас с праздником", "Самый обаятельный красавчик", "На документы? Но, все равно красиво!", "Уважаемый Президент! Верю каждому Вашему слову! Преданный зритель!", "Следующий президент Украины. Вам очень идёт", "Важный такой, при параде", "Что ж ты такой красивый, как Яма", - писали под постом артиста.

Не оставил без внимания пост Ткача и его коллега Гарик Бирча:



"Юрчик, ты хорошим мальчиком! Что тебе подарил Николай?", - поинтересовался он в комментарии.

Напомним, Ткач из «Квартал 95» крепко прижал к себе свой самый дорогой подарок.

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