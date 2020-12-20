Українські курсантки поліцейської академії зняли на відео свій танець під російський тюремний шансон

Така поведінка майбутніх правоохоронців викликала обурення в українців.

Відео було розміщено в соціальній мережі "Твіттер", передає "Знай".

П'ятеро студенток у формі поліції танцюють під пісню російської групи "Воровайки" — "Наколочки". Цю групу часто називають представниками блатняка.

"Так, злочинність і поліція ж-різні сторони одного явища-схильності до ризику, авантюризму і чогось там ще. Або ви не знали, що в ментовках шансон слухали завжди?", "Ось за державні кошти, які командири, такі і підлеглі, ганьба такій поліції!"- пишуть українці.

Раніше ми писали, що командира одного з підрозділів Нацгвардії спіймали на хабарі

Військовий вимагав гроші від підлеглих за можливість після добового чергування отримувати вихідні, хоча це і так передбачено статутом.

Згідно з даними, "прибуток" військового на таких відкатах становив понад десять тисяч гривень за місяць, а спіймали його на гарячому - прямо під час отримання чергового хабара.

Правоохоронці затримали чиновника біля робочого місця після передачі чергового хабара. Наразі вирішується питання про повідомлення йому підозри.



Якщо його провину доведуть-військовому загрожує 10 років в'язниці.

За даними відомства, в події ще могли бути замішані військові, тому слідство триває.

Така новина не залишилася без уваги громадськості:

"Україна вільна країна! Мої солдати, що хочу те і роблю!", "Велком ту юкрейн", "а на більше барига не здатний", " 10 тисяч на місяць? Ти дивися якого державного злочинця СБУ пов'язало", - писали українці в мережі.

Нагадавши, ЗСУ показали бойову міць країни на навчаннях з НАТО, з'явилося вражаюче відео.

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