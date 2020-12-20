Украинские курсантки полицейской академии сняли на видео свой танец под российский тюремный шансон

Такое поведение будущих правоохранителей вызвало возмущение у украинцев.

Видео было размещено в социальной сети "Твиттер", передает "Знай".

Пятеро студенток в форме полиции танцуют под песню российской группы "Воровайки" — "Наколочки". Эту группу часто называют представителями блатняка.

"Да, преступность и полиция же - разные стороны одного явления - склонности к риску, авантюризму и чему-то там еще. Или вы не знали, что в ментовках шансон слушали всегда?", "Вот за государственные средства, которые командиры, такие и подчиненные, позор такой полиции!" - пишут украинцы.

Ранее мы писали, что командира одного из подразделений Нацгвардии поймали на взятке

Военный требовал деньги от подчиненных за возможность после суточного дежурства получать выходные, хотя это и так предусмотрено уставом.

Согласно данным, "прибыль" военного на таких откатах составляла более десяти тысяч гривен за месяц, а поймали его на горячему - прямо во время получения очередной взятки.

Правоохранители задержали чиновника возле рабочего места после передачи очередной взятки. Сейчас решается вопрос о сообщении ему подозрения.



Если его вину докажут - военному грозит 10 лет тюрьмы.

По данным ведомства, в произошедшем еще могли быть замешаны военные, потому следствие продолжается.

Такая новость не осталась без внимание общественности:

"Украина свободная страна! Мои солдаты, что хочу то и делаю!", "Велком ту юкрейн", "А на большее барыга не способен", "10 тысяч в месяц? Ты гляди какого государственного преступника СБУ повязало", - писали украинцы в сети.

Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.

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