Телеведучу просто не впізнати

Російська телеведуча Ксенія Собчак продемонструвала Новорічний лук

Відома блондинка, як і всі люди, вже щосили готується до Нового Року та Різдва і приміряє вбрання і образи, в яких відзначатиме свята.

Так, на особистій сторінці Ксенії в соціальній мережі Instagram телеведучу просто не впізнати, він помітно змінилася, передає Politeka.net

Цікавий фасон чорної сукні ідеально підкреслив її струнку фігуру і акцентував увагу на ніжки, завдяки глибоким вирізам на стегнах. Доповнили святковий образ великі сережки, брошка на поясі і рукавичка, розшита бісером.

А з хвилястим укладанням і вечірнім макіяжем Собчак виглядала фантастично і заманливо.

Зовнішній вигляд телеведучої дуже сподобався її шанувальникам, вони обсипали зірку похвалами і компліментами в коментарях.

"Красива Ксенія", "Красоточка" ," так подарунки це приємно і порадують всіх 🎄, Рік Бика буде краще😊 👠", Ксюнь, чудово виглядаєш!👏👏😂😍😍 - пишуть в мережі.

Раніше ми писали, що Ксенія Собчак одягла незвичайний обтягуючий наряд із зеленою латексною основою, а також сірими рукавами і коміром з лискучої тканини. Ксенія зібрала волосся і елегантно зачесала їх на верхівку, її образ доповнили білі сережки складної конструкції.

А ще раніше ми повідомляли, що похвалилася дорогою прикрасою від своєї подруги.

Так, на шиї блондинки блищало кілька ланцюжків і зелений камінь у вигляді сердечка.

Нагадаємо, що скандальна Собчак розкрила правду про свій страшний діагноз і вирішила це відзначити.

Як повідомляла Politeka, скандальна Собчак в незвичайному образі влаштувала дику провокацію

Також Politeka писала, що рідня Ксенії Собчак доживає свій вік у злиднях, світську левицю вивели на чисту воду.