Російська телеведуча Ксенія Собчак продемонструвала Новорічний лук
Відома блондинка, як і всі люди, вже щосили готується до Нового Року та Різдва і приміряє вбрання і образи, в яких відзначатиме свята.
Так, на особистій сторінці Ксенії в соціальній мережі Instagram телеведучу просто не впізнати, він помітно змінилася, передає Politeka.net
Цікавий фасон чорної сукні ідеально підкреслив її струнку фігуру і акцентував увагу на ніжки, завдяки глибоким вирізам на стегнах. Доповнили святковий образ великі сережки, брошка на поясі і рукавичка, розшита бісером.
А з хвилястим укладанням і вечірнім макіяжем Собчак виглядала фантастично і заманливо.
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Зовнішній вигляд телеведучої дуже сподобався її шанувальникам, вони обсипали зірку похвалами і компліментами в коментарях.
"Красива Ксенія", "Красоточка" ," так подарунки це приємно і порадують всіх 🎄, Рік Бика буде краще😊 👠", Ксюнь, чудово виглядаєш!👏👏😂😍😍 - пишуть в мережі.
Раніше ми писали, що Ксенія Собчак одягла незвичайний обтягуючий наряд із зеленою латексною основою, а також сірими рукавами і коміром з лискучої тканини. Ксенія зібрала волосся і елегантно зачесала їх на верхівку, її образ доповнили білі сережки складної конструкції.
А ще раніше ми повідомляли, що похвалилася дорогою прикрасою від своєї подруги.
Так, на шиї блондинки блищало кілька ланцюжків і зелений камінь у вигляді сердечка.
Нагадаємо, що скандальна Собчак розкрила правду про свій страшний діагноз і вирішила це відзначити.
Як повідомляла Politeka, скандальна Собчак в незвичайному образі влаштувала дику провокацію
Також Politeka писала, що рідня Ксенії Собчак доживає свій вік у злиднях, світську левицю вивели на чисту воду.