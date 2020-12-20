Российская телеведущая Ксения Собчак продемонстрировала новогодний лук

Известная блондинка, как и все люди, уже вовсю готовится к Новому году и Рождеству и примеряет наряды и образы, в которых будет отмечать праздники.

Так, на личной странице Ксении в социальной сети Инстаграм телеведущую просто не узнать, он заметно преобразилась, передает Politeka.net

Интересный фасон черного платья идеально подчеркнул ее стройную фигуру и акцентировал внимание на ножки, благодаря глубоким вырезам на бедрах. Дополнили праздничный образ крупные серьги, брошь на поясе и перчатка, расшитая бисером.

А с волнистой укладкой и вечерним макияжем Собчак выглядела фантастически и заманчиво.

Внешний вид телеведущей очень понравился ее поклонникам, они осыпали ее похвалами и комплиментами в комментариях.

"Красивая Ксения", "Красоточка", "Да подарки это приятно и порадуют всех 🎄, год быка будет лучше 😊👠",Ксюнь, прекрасно выглядишь!👏👏😂😍😍 - пишут в сети.

Ранее мы писали, что Ксения Собчак надела необычный обтягивающий наряд с зеленой латексной основой, а также серыми рукавами и воротником из лоснящейся ткани. Ксения собрала волосы и элегантно зачесала их на макушку, ее образ дополнили белые серьги сложной конструкции.

А еще ранее мы сообщали, что похвасталась дорогим украшением от своей подруги.

Так, на шее блондинки блестело несколько цепочек и зеленый камень в виде сердечка.

Напомним, что скандальная Собчак раскрыла правду о своем страшном диагнозе и решила это отметить.

Как сообщала Politeka, скандальная Собчак в необычном образе устроила дикую провокацию

Также Politeka писала, что родня Ксении Собчак доживает свой век в нищете, светскую львицу вывели на чистую воду.