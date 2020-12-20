Стало відомо, як зміниться кількість українців, котрі отримують субсидії



На що розраховувати громадянам у 2021 році розповіла Міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі телеканалу "Україна 24".

За її словами, в прийдешньому році допомога від держави буде виплачуватися за спрощеною процедурою.

"Якщо сьогодні людина каже, що не може платити, не дають субсидію, тому що у неї прописаний син, який працює за кордоном, то ми все зняли. Якщо там є люди, які прописані, але не проживають, ми знімаємо бар'єр. Крім того, раніше було таке, що "покажи, яка твоя опалювальна норма". А у людини перший поверх опалюється, а є якась прибудова, яка не опалюється, йому беруть загальну площу цієї будови. Ми це теж все знімаємо", - пояснила міністр.

Також Лазебна підкреслила, що в нестачі грошей на виплату субсидій в новому році не буде.

"Коли ми готували проект бюджету, ми дивилися за тими цінами, які були за півріччя 2020 року – на газ, електроенергію – все те, що йде в основу платіжки, за якою потім отримують субсидію", - зазначила міністр.

Раніше ми повідомляли, що багатьом українцям доведеться більше платити за комуналку через урізаний бюджет на субсидії.

До бюджету 2021 року було закладено 36,6 мільярдів гривень на допомогу з оплати комуналки, порівняно з 2020 роком сума менша на 400 мільйонів.



Ймовірно, уряд не зможе забезпечити фінансову допомогу всім нужденним і змінить правила нарахування виплат.

Нагадаємо, що українцям доведеться декларувати доходи, контроль за субсидіями посилюється «" будь-які виплати, отримані…»

Як повідомляла Politeka, субсидії в Україні по-новому: у кого можуть відняти, "якщо у одержувача є..."

Також Politeka писала, що Комуналка рекордно подорожчала: які цифри прийшли в платіжках і хто з українців заплатив найбільше.