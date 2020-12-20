Стало відомо, як зміниться кількість українців, котрі отримують субсидії

На що розраховувати громадянам у 2021 році розповіла Міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі телеканалу "Україна 24".

За її словами, в прийдешньому році допомога від держави буде виплачуватися за спрощеною процедурою.

"Якщо сьогодні людина каже, що не може платити, не дають субсидію, тому що у неї прописаний син, який працює за кордоном, то ми все зняли. Якщо там є люди, які прописані, але не проживають, ми знімаємо бар'єр. Крім того, раніше було таке, що "покажи, яка твоя опалювальна норма". А у людини перший поверх опалюється, а є якась прибудова, яка не опалюється, йому беруть загальну площу цієї будови. Ми це теж все знімаємо", - пояснила міністр.

Марина Лазебна

Також Лазебна підкреслила, що в нестачі грошей на виплату субсидій в новому році не буде.

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"Коли ми готували проект бюджету, ми дивилися за тими цінами, які були за півріччя 2020 року – на газ, електроенергію – все те, що йде в основу платіжки, за якою потім отримують субсидію", - зазначила міністр.

пенсія, субсидія, українці, виплати

Раніше ми повідомляли, що багатьом українцям доведеться більше платити за комуналку через урізаний бюджет на субсидії.

До бюджету 2021 року було закладено 36,6 мільярдів гривень на допомогу з оплати комуналки, порівняно з 2020 роком сума менша на 400 мільйонів.

Ймовірно, уряд не зможе забезпечити фінансову допомогу всім нужденним і змінить правила нарахування виплат.

Нагадаємо, що українцям доведеться декларувати доходи, контроль за субсидіями посилюється «" будь-які виплати, отримані…»

Як повідомляла Politeka, субсидії в Україні по-новому: у кого можуть відняти, "якщо у одержувача є..."

Також Politeka писала, що Комуналка рекордно подорожчала: які цифри прийшли в платіжках і хто з українців заплатив найбільше.