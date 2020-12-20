Українці продовжують скаржитися на жахливий сервіс компанії Нова пошта
Нова скарга від клієнта з'явилася на тематичному сайті Otzyvua.
За його словами, він замовив собі бойлер на 300 літрів і коли прийшов у відділення Нової Пошти оглядати, помітив пошкодження.
"Коли прийшов оглядати виявив розбиту обштовку. Попросив її зняти і розпакувати бойлер. При огляді виявилося пробито дно, бойлер з усіх боків має вм'ятини від ударів", - дивується чоловік у своїй скарзі.
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Він відразу ж склав претензію, але Нова пошта зареєструвала її лише через місяць.
"І вже більше 1,5 місяця від Нової пошти ні відповіді, ні привіту. На дзвінки на гарячу лінію чую одну відповідь - ми Вам передзвонимо", - додав чоловік у своїй скарзі.
Він також вказав, що одні з головних недоліків Нової Пошти - дорогий сервіс і незрозумілий персонал.
Раніше ми розповідали, що українці масово скаржаться на Нову Пошту, співробітників якої звинувачують у нав'язуванні платних послуг.
Більш того, з'являються скарги про те, що клієнтів нібито обманюють з сумою доставки посилок, коли їм оператори "накидають" зайві кілограми у відділеннях.
Нагадавши, операторів "Нової Пошти" запідозрили в новій схемі з посилками і доставкою
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