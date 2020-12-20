Украинцы продолжают жаловаться на ужасный сервис компании Новая почта

Новая жалоба от клиента появилась на тематическом сайте Otzyvua.

По его словам, он заказал себе бойлер на 300 литров и когда пришел в отделение Новой почты осматривать, заметил повреждения.

"Когда пришел осматривать обнаружил разбитую обрештовку. Попросил её снять и распаковать бойлер. При осмотре оказалось пробито дно, бойлер со всех сторон имеет вмятины от ударов", - недоумевает мужчина в своей жалобе.

Он сразу же составил претензию, но Новая почта зарегистрировала ее лишь через месяц.

"И уже более 1,5 месяца от Новой почты ни ответа, ни привета. На звонки на горячую линию слышу один ответ - мы вам перезвоним", - добавил мужчина в своей жалобе.

Он также указал, что одни из главных недостатков Новой почты - дорогой сервис и непонятный персонал.

Ранее мы рассказывали, что украинцы массово жалуются на Новую почту, сотрудников которой обвиняют в навязывании платных услуг.

Более того, появляются жалобы о том, что клиентов якобы обманывают с суммой доставки посылок, когда им операторы "накидывают" лишние килограммы в отделениях.

Напомним, операторов "Новой почты" заподозрили в новой схеме с посылками и доставкой

Как сообщала Politeka, Новая почта оскандалилась со списанием денег, по документам ничего не докажешь

Также Politeka писала, что Новая почта вляпалась в скандал, украинцы жалуются на "наглость" с посылками