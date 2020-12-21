Курс валют в Україні 21 грудня збентежить поворотом, Нацбанк встане на бік долара і євро і задавить гривню

Таким є прогноз фахівців, розповідає Politeka.

Згідно з прогнозом, стодоларовий "вічнозелений" сьогодні підскочить і зробить боляче гривні. Міжбанк відкриється з втрати 0,96 грн.

Євро також сьогодні подорожчає, і це буде відчутніше. Гривня втратить 2,29 пунктів.

Курс валют в Україні 21 грудня буде виглядати наступним чином:

100 доларів – 2782,8 грн;

100 євро - 3410,18 грн.

Російський "дерев'яний" скористається ситуацією, підступно відібравши у гривні кілька позицій. Валюта країни-агресора сьогодні коштуватиме 0,38112 грн.

До цього ми наводили прогноз на майбутній тиждень від економіста Максима Пархоменка. За його словами, "американець" буде продовжувати рости, а про недавнє падіння можна сміливо забути.

Причиною зміцнення гривні фахівець назвав активізацію нерезидентів, які понесли валюту в обмінники для скупки ОВДП.

Згідно з прогнозом, долар подорожчає до 28,15 грн.

Також ми розповідали, що в Державному бюджеті на 2021 рік закладено курс долара в Україні на рівні 29,1 грн. Кабінет міністрів погодив цей показник з Національним банком.

Нагадавши, українці кинулися скуповувати валюту, в НБУ зробили важливу заяву про курс гривні.

Як повідомляла Politeka, гривня відправила долар в нокаут, НБУ вразив новим курсом валют: які цифри чекати в обмінниках.

Також Politeka писала, що долар завдасть удару по гривні: яким буде курс валют і чи потрібно бігти в обмінники.