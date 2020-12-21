Курс валют в Україні 21 грудня збентежить поворотом, Нацбанк встане на бік долара і євро і задавить гривню
Таким є прогноз фахівців, розповідає Politeka.
Згідно з прогнозом, стодоларовий "вічнозелений" сьогодні підскочить і зробить боляче гривні. Міжбанк відкриється з втрати 0,96 грн.
Євро також сьогодні подорожчає, і це буде відчутніше. Гривня втратить 2,29 пунктів.
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Курс валют в Україні 21 грудня буде виглядати наступним чином:
100 доларів – 2782,8 грн;
100 євро - 3410,18 грн.
Російський "дерев'яний" скористається ситуацією, підступно відібравши у гривні кілька позицій. Валюта країни-агресора сьогодні коштуватиме 0,38112 грн.
До цього ми наводили прогноз на майбутній тиждень від економіста Максима Пархоменка. За його словами, "американець" буде продовжувати рости, а про недавнє падіння можна сміливо забути.
Також ми розповідали, що в Державному бюджеті на 2021 рік закладено курс долара в Україні на рівні 29,1 грн. Кабінет міністрів погодив цей показник з Національним банком.
Нагадавши, українці кинулися скуповувати валюту, в НБУ зробили важливу заяву про курс гривні.
Як повідомляла Politeka, гривня відправила долар в нокаут, НБУ вразив новим курсом валют: які цифри чекати в обмінниках.
Також Politeka писала, що долар завдасть удару по гривні: яким буде курс валют і чи потрібно бігти в обмінники.