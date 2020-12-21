Курс валют в Украине 21 декабря обескуражит поворотом, Нацбанк встанет на сторону доллара и евро и задавит гривну

Таким является прогноз специалистов, рассказывает Politeka.

Согласно прогнозу, стодолларовый «вечнозеленый» сегодня подскочит и сделает больно гривне. Межбанк откроется с потери 0,96 грн.

Евро также сегодня подорожает, и это будет ощутимее. Гривна потеряет 2,29 пунктов.

Курс валют в Украине 21 декабря будет выглядеть следующим образом:

100 долларов – 2782,8 грн;

100 евро – 3410,18 грн.

Российский «деревянный» воспользуется ситуацией, коварно отобрав у гривны несколько позиций. Валюта страны-агрессора сегодня будет стоить 0,38112 грн.

До этого мы приводили прогноз на предстоящую неделю от экономиста Максима Пархоменко. По его словам, "американец" будет продолжать расти, а о недавном падении можно смело забыть.

Причиной укрепления гривны специалист назвал активизацию нерезидентов, которые понесли валюту в обменники для скупки ОВГЗ.

Согласно прогнозу, доллар подорожает до 28,15 грн.

Также мы рассказывали, что в государственном бюджете на 2021 год заложен курс доллара в Украине на уровне 29,1 грн. Кабинет министров согласовал этот показатель с Национальным банком.

Напомним, украинцы бросились скупать валюту, в НБУ сделали важное заявление о курсе гривны.

Как сообщала Politeka, гривна отправила доллар в нокаут, НБУ поразил новым курсом валют: какие цифры ждать в обменниках.

Также Politeka писала, что доллар нанесет удар по гривне: каким будет курс валют и нужно ли бежать в обменники.