Курс валют в Украине 21 декабря обескуражит поворотом, Нацбанк встанет на сторону доллара и евро и задавит гривну
Таким является прогноз специалистов, рассказывает Politeka.
Согласно прогнозу, стодолларовый «вечнозеленый» сегодня подскочит и сделает больно гривне. Межбанк откроется с потери 0,96 грн.
Евро также сегодня подорожает, и это будет ощутимее. Гривна потеряет 2,29 пунктов.
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Курс валют в Украине 21 декабря будет выглядеть следующим образом:
100 долларов – 2782,8 грн;
100 евро – 3410,18 грн.
Российский «деревянный» воспользуется ситуацией, коварно отобрав у гривны несколько позиций. Валюта страны-агрессора сегодня будет стоить 0,38112 грн.
До этого мы приводили прогноз на предстоящую неделю от экономиста Максима Пархоменко. По его словам, "американец" будет продолжать расти, а о недавном падении можно смело забыть.
Также мы рассказывали, что в государственном бюджете на 2021 год заложен курс доллара в Украине на уровне 29,1 грн. Кабинет министров согласовал этот показатель с Национальным банком.
Напомним, украинцы бросились скупать валюту, в НБУ сделали важное заявление о курсе гривны.
Как сообщала Politeka, гривна отправила доллар в нокаут, НБУ поразил новым курсом валют: какие цифры ждать в обменниках.
Также Politeka писала, что доллар нанесет удар по гривне: каким будет курс валют и нужно ли бежать в обменники.