Український продюсер і співак Потап приголомшив кадрами з нового кліпу його підопічної Мішель Андраде, де знаменитість у пристрасному танці ледь не розірвала тісний топ

Як розповідає Politeka, ролик був опублікований на сторінці знаменитості в Instagram.

"Нова Мішель!!! Ця пісня для всіх дівчат, які сумніваються в собі, іноді що б перебороти свої страхи й комплекси ,потрібно підійти до дзеркала і сказати»Я найкрасивіша!» «Я все зможу» ну а перед виходом на іспит, на вулицю, на тусу ,що б себе мотивувати можна заспівати "Its me bitch", - йдеться в повідомленні.

На опублікованому ролику розкута Андраде виконує запальний танець з подругами, демонструючи розкішну фігуру в різних спокусливих позах. У якийсь момент здається, що тісний топ красуні зараз розірветься від настільки інтенсивних рухів.

"Та що вже ..... не соромтеся ! Давайте знімайте по * Але кліпи ! Жах, пішло ..... 👎 таке вже знімають тоді - коли ні , що показати», «мені нагадує Брітні Спірс», «це вогонь», «класно танцює», «завжди угарала над людьми, які говорили, що Настя копіює Мішель», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Мішель Андраде блиснула принадами в "невидимому" корсеті:»яка дама".

Також Politeka писала, що фаворитка Потапа у рваному топі змусила дочку репера вигукнути: "Боже! Хто це...".