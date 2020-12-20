Турецька модель Гюль Бахарі, яку порівнюють з американською іконою стилю Кім Кардаш'ян, похвалилася бездоганними формами в пікантному вбранні

Як розповідає Politeka, фотографія була опублікована на сторінці знаменитості в Instagram.

"Категорія тіла - Діва", - коротко йдеться в підписі.

Уточнимо, що на фотографії Бахарі, позбувшись білизни, позує в спокусливій позі з задертими до верху руками. А оскільки Красуня, на додаток до цього, приспустила штани, її форми можна було розглянути у всій красі.

"Ох і краса», «бездоганні вигини», «боже, це якесь диво», «здається, я закохався», «розкішне тіло-вмієш зробити приємно», "я б на цю фотографію дивився цілий день", – пишуть її шанувальники.

Як ми розповідали до цього, модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардаш'ян, посвітила бюстом в запаморочливому декольте

Цього разу Гюль постала в досить простому, але при цьому дуже сексуальному образі. Зірка одягла топік з великим декольте, з якого виставився шикарний бюст.

величезні груди в такому цікавому вбранні притягувала погляд, до того, ж грайлива модель приспустила бретельку, демонструючи всю свою сексуальність.

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