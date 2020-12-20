Турецкая модель Гюль Бахари, которую сравнивают с американской иконой стиля Ким Кардашьян, похвасталась безупречными формами в пикантном наряде

Как рассказывает Politeka, фотография была опубликована на странице знаменитости в Instagram.

«Категория тела – дива», - коротко говорится в подписи.

Уточним, что на фотографии Бахари, избавившись от белья, позирует в соблазнительной позе с задранными к верху руками. А поскольку красотка, в добавок к этому, приспустила штаны, ее формы можно было рассмотреть во всей красе.

«Ох и красота», «безупречные изгибы», «боже, это какое-то волшебство», «кажется, я влюбился», «роскошное тело – умеешь сделать приятно», «я бы на эту фотографию смотрел целый день», - пишут ее поклонники.

Как мы рассказывали до этого, модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, посветила бюстом в головокружительном декольте

В этот раз Гюль предстала в довольно простом, но при этом очень сексуальном образе. Звезда надела топик с большим декольте, из которого выставился шикарный бюст.

Огромная грудь в столь интересном наряде притягивала взгляд, к тому, же игривая модель приспустила бретельку, демонстрируя всю свою сексуальность.

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