Популярна модель Келлі Гейл з Victoria's Secret вразила розкішною фігурою в одному купальнику
Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе в Instagram.
"Райський ранок! Рада зараз опинитися тут", - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому ролику Келлі Гейл постає перед камерою в крихітному фіолетовому купальнику, демонструючи розкішну фігуру в різних позах. При цьому модель не соромиться показувати обличчя без макіяжу, попиваючи при цьому каву.
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А оскільки ролик був опублікований в каруселі Stories, її шанувальники були позбавлені можливості що-небудь сказати.
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Зірка любить "прогрівати кісточки" і нерідко публікує кадри з парилки. Цього разу модель вибрала відверте бікіні, обтягнуло її великі груди.
Бюст мало не вискакував з-під маленького ліфчика і навіть трохи здався. Тонка смужка тканини тягнулася за спину й утримувала на місці цей купальний наряд.
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