Популярная модель Келли Гейл из Victoria’s Secret впечатлила роскошной фигурой в одном купальнике
Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя в Instagram.
«Райское утро! Рада сейчас оказаться здесь», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном ролике Келли Гейл предстает перед камерой в крохотном фиолетовом купальнике, демонстрируя роскошную фигуру в разных позах. При этом модель не стесняется показывать лицо без макияжа, попивая при этом кофе.
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А поскольку ролик был опубликован в карусели Stories, ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать.
Как мы рассказывали до этого, модель Келли Гейл из Victoria’s Secret показала свои идеальные формы в сауне
Звезда любит "прогревать косточки" и нередко публикует кадры из парилки. В этот раз модель выбрала откровенное бикини, обтянувшее ее большую грудь.
Бюст чуть ли не выскакивал из-под маленького лифчика и даже немного показался. Тонкая полоска ткани тянулась за спину и удерживала на месте этот купальный наряд.
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