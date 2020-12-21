З днем зимового сонцестояння, який цього року випав на 21 грудня, пов'язано багато містичних традицій
Про це пише РБК.
Сьогодні буде найкоротший світловий день в Північній півкулі і астрономічна подія відбудеться о 12:02 за київським часом.
Наші предки вважали, що день зимового сонцестояння - перемога світла над темрявою, тому влаштовували всякі урочистості.
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У цей день предки розпалювали велике багаття і вважалося, чим веселіше пройде свято, тим яскравіше бог нового Сонця освітить життя його шанувальників. Також в цей день близькі робили один одному подарунки, йшли колядувати, водили хороводи, змагалися в силі.
У день зимового сонцестояння заборонено робити наступне:
- не можна перевтомлюватися і братися за занадто складні справи, тому точні завдання завжди відкладають на інший день;
- не можна сумувати, інакше нахлинуть неприємності. Як стверджували предки, суперечка, конфлікт або бійка виллються проблемами на весь рік;
- не можна надягати темні і тісні речі в цей день, інакше робочі проблеми затягнуться.
Народні прикмети:
- якщо потрясти фруктові дерева - буде великий урожай;
- якщо на деревах іній-пшениця і жито дадуть хороший урожай;
- у день солцестояння пішов дощ-чекай мокру весну;
- тихий і морозний день-зима нагряне зі снігом;
- яка буде погода в день зимового сонцестояння, такою вона буде в новорічну ніч.
Традиції предків:
- кельти називали це свято "Йоль" і прикрашали своє житло ялиновими гілками, і відзначали відродження сонця в холодну пору року;
- слов'яни відзначали "народження Коляди" і влаштовували пишні урочистості: організовували бенкет, співали колядки і чекали настання весни;
- у цю ніч прийнято гадати на удачу або медитувати.
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