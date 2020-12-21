З днем зимового сонцестояння, який цього року випав на 21 грудня, пов'язано багато містичних традицій

Про це пише РБК.

Сьогодні буде найкоротший світловий день в Північній півкулі і астрономічна подія відбудеться о 12:02 за київським часом.

Наші предки вважали, що день зимового сонцестояння - перемога світла над темрявою, тому влаштовували всякі урочистості.

У цей день предки розпалювали велике багаття і вважалося, чим веселіше пройде свято, тим яскравіше бог нового Сонця освітить життя його шанувальників. Також в цей день близькі робили один одному подарунки, йшли колядувати, водили хороводи, змагалися в силі.

У день зимового сонцестояння заборонено робити наступне:

не можна перевтомлюватися і братися за занадто складні справи, тому точні завдання завжди відкладають на інший день;

не можна сумувати, інакше нахлинуть неприємності. Як стверджували предки, суперечка, конфлікт або бійка виллються проблемами на весь рік;

не можна надягати темні і тісні речі в цей день, інакше робочі проблеми затягнуться.

Народні прикмети:

якщо потрясти фруктові дерева - буде великий урожай;

якщо на деревах іній-пшениця і жито дадуть хороший урожай;

у день солцестояння пішов дощ-чекай мокру весну;

тихий і морозний день-зима нагряне зі снігом;

яка буде погода в день зимового сонцестояння, такою вона буде в новорічну ніч.

Традиції предків:

кельти називали це свято "Йоль" і прикрашали своє житло ялиновими гілками, і відзначали відродження сонця в холодну пору року;

слов'яни відзначали "народження Коляди" і влаштовували пишні урочистості: організовували бенкет, співали колядки і чекали настання весни;

у цю ніч прийнято гадати на удачу або медитувати.

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