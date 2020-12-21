С днем зимнего солнцестояния, который в этом году выпал на 21 декабря, связано много мистических традиций

Об этом пишет РБК.

Сегодня будет самый короткий световой день в Северном полушарии и астрономическое событие произойдет в 12:02 по киевскому времени.

Наши предки считали, что день зимнего солнцестояния - победа света над тьмой, поэтому устраивали всякие торжества.

В этот день предки разжигали большой костер и считалось, чем веселее пройдет праздник, тем ярче бог нового Солнца осветит жизни его почитателей. Также в этот день близкие делали друг другу подарки, шли колядовать, водили хороводы, соревновались в силе.

В день зимнего солнцестояния запрещено делать следующее:

нельзя переутомляться и браться за слишком сложные дела, поэтому точные задачи всегда откладывают на другой день;

нельзя грустить, иначе нахлынут неприятности. Как утверждали предки, спор, конфликт или драка выльются проблемами на весь год;

нельзя надевать темные и тесные вещи в этот день, иначе рабочие проблемы затянутся.

Народные приметы:

если потрясти фруктовые деревья - будет большой урожай;

если на деревьях иней - пшеница и рожь дадут хороший урожай;

в день солцестояния пошел дождь - жди мокрую весну;

тихий и морозный день - зима нагрянет со снегом;

какая будет погода в день зимнего солнцестояния, такой она будет в новогоднюю ночь.

Традиции предков:

кельты называли этот праздник "Йоль" и украшали свое жилье еловыми ветками, и отмечали возрождение Солнца в холодную пору года;

славяне отмечали "рождение Коляды" и устраивали пышные торжества: организовывали пир, пели колядки и ждали наступления весны;

в эту ночь принято гадать на удачу или медитировать.

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