С днем зимнего солнцестояния, который в этом году выпал на 21 декабря, связано много мистических традиций
Об этом пишет РБК.
Сегодня будет самый короткий световой день в Северном полушарии и астрономическое событие произойдет в 12:02 по киевскому времени.
Наши предки считали, что день зимнего солнцестояния - победа света над тьмой, поэтому устраивали всякие торжества.
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В этот день предки разжигали большой костер и считалось, чем веселее пройдет праздник, тем ярче бог нового Солнца осветит жизни его почитателей. Также в этот день близкие делали друг другу подарки, шли колядовать, водили хороводы, соревновались в силе.
В день зимнего солнцестояния запрещено делать следующее:
- нельзя переутомляться и браться за слишком сложные дела, поэтому точные задачи всегда откладывают на другой день;
- нельзя грустить, иначе нахлынут неприятности. Как утверждали предки, спор, конфликт или драка выльются проблемами на весь год;
- нельзя надевать темные и тесные вещи в этот день, иначе рабочие проблемы затянутся.
Народные приметы:
- если потрясти фруктовые деревья - будет большой урожай;
- если на деревьях иней - пшеница и рожь дадут хороший урожай;
- в день солцестояния пошел дождь - жди мокрую весну;
- тихий и морозный день - зима нагрянет со снегом;
- какая будет погода в день зимнего солнцестояния, такой она будет в новогоднюю ночь.
Традиции предков:
- кельты называли этот праздник "Йоль" и украшали свое жилье еловыми ветками, и отмечали возрождение Солнца в холодную пору года;
- славяне отмечали "рождение Коляды" и устраивали пышные торжества: организовывали пир, пели колядки и ждали наступления весны;
- в эту ночь принято гадать на удачу или медитировать.
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