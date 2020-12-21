Голлівудська зірка Анджеліна Джолі в спокусливому образі змусила публіку тріпотіти

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 45-річної актриси в Instagram опублікований хвилюючий кадр, на якому вона постала в розкішній червоній сукні.

Наряд якнайкраще підкреслив достоїнства Анджеліни, а зона декольте здатна надовго прикувати до себе увагу - неспроста актриса "позбулася" бюстгальтера.

Брюнетка з ідеальною укладкою та макіяжем млосно підняла руку і відвела стегно в сторону, пильно подивившись кудись вдалину.

Користувачі кинулися коментувати побачене, не шкодуючи компліментів:

"Красиво в червоному ❤️❤️❤️👌"

"Абсолютно приголомшлива дама в червоному❤️"

"Приголомшливо красиво❤️👌"

"відмінне плаття"

"Привіт, вау, приголомшливо. ця картинка така крута. дуже красиво і жарко. 😍🔥"

"Ще та сексуальна відьма;)"

"Абсолютно чудово, незалежно від того, в якому ти кольорі ❤️"

Нагадаємо, Джолі ділилася секретом, як їй вдається залишатися стрункою. Зірка зізнавалася, що в їжі віддає перевагу насінню лободи, проса, чіа, гречки і півб'яної пшениці, які мають ряд переваг для здоров'я, а також для краси фігури і сяйва шкіри. Так, мама шістьох дітей відмінно задовольняє потреби свого організму, вживаючи вищевказані продукти.

Раніше ми повідомляли, Анджеліна захопила Мережу розкутою позою, приспустивши сукню. Зірка блиснула оголеним бюстом, недбало прикрившись тканиною, зачарувавши карколомною посмішкою.

"Ідеальна Белла❤️❤️; а бюст не такий і великий; Круто, слів не немає; Вау сексуально; Анджеліна Джолі дійсно чарівниця?", - відреагували користувачі.

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