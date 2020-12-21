Голливудская звезда Анджелина Джоли в соблазнительном образе заставила публику трепетать

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек 45-летней актрисы в Инстаграм опубликован волнительный кадр, на котором она предстала в роскошном красном платье.

Наряд как нелья лучше подчеркнул достоинства Анджелины, а зона декольте способна надолго приковать к себе внимание - неспроста актриса "избавилась" от бюстгальтера.

Брюнетка с идеальной укладкой и макияжем томно подняла руку и отвела бедро в сторону, пристально посмотрев куда-то вдаль.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, не жалея комплиментов:

"Красиво в красном ❤️❤️❤️👌"

"Совершенно потрясающая дама в красном❤️"

"Потрясающе красиво❤️👌"

"отличное платье"

"Привет, вау, потрясающе. эта картинка такая крутая. очень красиво и жарко. 😍🔥"

"Еще та сексуальная ведьма;)"

"Абсолютно великолепно, независимо от того, в каком ты цвете ❤️"

Напомним, Джоли делилась секретом, как ей удается оставаться стройной. Звезда признавалась, что в еде отдает предпочтение семенам лебеды, проса, чиа, гречихи и полбяной пшеницы, которые имеют ряд преимуществ для здоровья, а также для красоты фигуры и сияния кожи. Так, мама шестерых детей отлично удовлетворяет потребности своего организма, употребляя вышеуказанные продукты.

Ранее мы сообщали, Анджелина восхитила Сеть раскованной позой, приспустив платье. Звезда сверкнула оголенным бюстом, небрежно прикрывшись тканью, очаровав сногсшибательной улыбкой.

"Идеальная Белла️❤️❤️; А бюст не такой и большой; Круто, слов не нет; Вау сексуально; Анджелина Джоли действительно волшебница?", - отреагировали пользователи.

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