Доктор Євген Комаровський назвала головні помилки людей, які хворіють або бояться захворіти "китайським" вірусом



За його словами, головною "зброєю" проти хвороби є карантинні

Комаровський запевняє, що паніка навколо вірусу небезпечніша, ніж сама хвороба.

За його словами, паніка змушує людей скуповувати ліки, які не потрібні і навіть можуть нашкодити.

"А скільки випадків розвитку депресій, панічних атак у людей після перегляду телевізора. Ось так опосередковано коронавірус погубить. І це не буде безпосередньо пов'язано з ним", — цитує слова доктора "ТСН".

Варто відзначити, що в Україні вже третій тиждень поспіль знижується кількість виявлення нових випадків захворювання.



Станом на 21 грудня вірусом захворіли 970 993 осіб. З початку пандемії померло 16 665 осіб. Кількість одужали досягла 586 268.

Раніше Комаровський дав важливу пораду для хворих "китайським" вірусом.

За словами Комаровського, людям, які переносять хворобу у важкій формі лежання на животі дозволить дихати легше.

"Один з найефективніших способів активізації повітрообміну в легенях-положення на животі. Вірус вражає задні відділи легенів і коли людина лежить на животі, то в цих відділах, які найбільш запалених, активізується повітрообмін", - розповів лікар і додав, що такий спосіб значно поліпшить ваш стан.

Нагадаємо, Євген Комаровський:"Максимальна заразність починається за два дні до появи перших симптомів".

Як повідомляла Politeka, доктор Євген Комаровський про катастрофічну нестачу вакцини від грипу.

Також Politeka писала, що доктор Комаровський роз'яснив, які родимки небезпечні і що робити.