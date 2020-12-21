Доктор Евгений Комаровский назвала главные ошибки людей, которые болеют или боятся заболеть "китайским" вирусом



По его словам, главным "оружием" против болезни являются карантинные

Комаровский уверяет, что паника вокруг вируса опаснее, чем сама болезнь.

По его словам, паника заставляет людей скупать лекарства, которые не нужны и даже могут навредить.

"А сколько случаев развития депрессий, панических атак у людей после просмотра телевизора. Вот так опосредованно коронавирус погубит. И это не будет напрямую связано с ним", — цитирует слова доктора "ТСН".

Стоит отметить, что в Украине уже третью неделю подряд снижается количество выявления новых случаев заболевания.



По состоянию на 21 декабря вирусом заболели 970 993 человек. С начала пандемии умерло 16 665 человек. Количество выздоровевших достигло 586 268.

Ранее Комаровский дал важный совет для больных "китайским" вирусом.

По словам Комаровского, людям, которые переносят болезнь в тяжелой форме лежание на животе позволит дышать легче.

"Один из самых эффективных способов активизации воздухообмена в легких — положение на животе. Вирус поражает задние отделы легких и когда человек лежит на животе, то в этих отделах, которые наиболее воспаленных, активизируется воздухообмен", - рассказал врач и добавил, что такой способ значительно улучшит ваше состояние.

Напомним, Евгений Комаровский: "Максимальная заразность начинается за два дня до появления первых симптомов".

Как сообщала Politeka, доктор Евгений Комаровский о катастрофической нехватке вакцины от гриппа.

Также Politeka писала, что доктор Комаровский разъяснил, какие родинки опасны и что делать.