У грудні 2020 року українці можуть спостерігати унікальне астрономічне явище, яке вважають " Віфлеємською зіркою"

Як передає Politeka.net, 21 грудня злиття двох планет-гігантів Сатурна і Юпітера буде видно навіть озброєним оком, якщо дивитися в правильний час. Востаннє таке відбувалося близько 800 років тому і найближчі кілька століть точно не повториться, пише ВВС.

Сатурн і Юпітер зійдуться в одній точці і будуть виглядати, як одна величезна зірка. Планети зближуються приблизно кожні 20 років, але зазвичай їх закриває сяйво сонця. У день зимового сонцестояння, 21 грудня, їх буде розділяти всього 0,1 градуса. Космічні тіла будуть видні біля самого горизонту на південному заході, найкраще дивитися близько 18:00, поки ще не стемніло, і з високої точки. Астрономи радять орієнтуватися на сузір'я Козерога, злиття буде набагато яскравіше зірок, до того ж воно не мерехтить. Побачити його за допомогою телескопа можна навіть з дому.

Красиве явище триватиме ще п'ять днів, після чого планеи знову розійдуться. Примітно, що раніше ніхто не бачив злиття Юпітера і Сатурна в телескоп, адже його винайшли відносно недавно. Припускають також, що саме його близько 2020 років тому назвали "Віфлеємською зіркою", яка вказала народження Ісуса Христа. Ряд теологів вважають, що швидке зближення стане "новою Віфлеємською зіркою". Цікаво, враховуючи, що все це відбувається напередодні католицького Різдва.

Тарас Приставський з головної астрономічної обсерваторії НАН України повідомив у Facebook, що потрібно шукати дві яскраві зірки над горизонтом-це насправді планети:

"Юпітер дуже яскравий, його можна побачити вже через 30-45 хв після заходу сонця, жовтуватого кольору. У Сатурна значно нижче блиск. Обидві планети не мерехтять, тому їх легко можна відрізнити від зірок на тлі неба".

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