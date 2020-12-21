В декабре 2020 года украинцы могут наблюдать уникальное астрономическое явление, которое считают "Вифлеемской звездой"

Как передает Politeka.net, 21 декабря слияние двух планет-гигантов Сатурна и Юпитера будет видно даже вооруженным глазом, если смотреть в правильное время. В последний раз такое происходило около 800 лет назад и ближайшие несколько веков точно не повторится, пишет BBС.

Сатурн и Юпитер сойдутся в одной точке и будут выглядеть, как одна огромная звезда. Планеты сближаются примерно каждые 20 лет, но обычно их закрывает сияние Солнца. В день зимнего солнцестояния, 21 декабря, их будет разделять всего 0,1 градуса. Космические тела будут видны у самого горизонта на юго-западе, лучше всего смотреть около 18:00, пока еще не стемнело, и с высокой точки. Астрономы советуют ориентироваться на созвездие Козерога, слияние будет гораздо ярче звезд, вдобавок оно не мерцает. Увидеть его при помощи телескопа можно даже из дома.

Красивое явление будет продолжаться еще пять дней, после чего планеы снова разойдутся. Примечательно, что ранее никто не видел слияние Юпитера и Сатурна в телескоп, ведь его изобрели относительно недавно. Предполагают также, что именно его около 2020 лет назад назвали "Вифлеемской звездой", которая указала рождение Иисуса Христа. Ряд теологов считают, что скорое сближение станет "Новой Вифлеемской звездой". Любопытно, учитывая, что все это происходит накануне католического Рождества.

Тарас Приставский из Главной астрономической обсерватории НАН Украины сообщил в Facebook, что нужно искать две яркие звезды над горизонтом - это на самом деле планеты:

"Юпитер очень яркий, его можно увидеть уже через 30-45 мин после захода Солнца, желтоватого цвета. У Сатурна значительно ниже блеск. Обе планеты не мерцают, поэтому их легко можно отличить от звезд на фоне неба".

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