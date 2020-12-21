Українцям розповіли, як можна серйозно заробити на новорічні свята

Про це пише тематичне видання Business.Ua.

Як зазначають експерти, на новорічні свята збільшилася кількість пропозицій підробітків, де українцям пропонують до 600 гривень на добу.

На сьогоднішній день спостерігається значна кількість пропозицій для аніматорів (різноманітні герої мультфільмів, святого Миколая, Діда Мороза, Снігуроньки і т.д.), кухарів на вуличні ярмарки (зокрема, кухарів на виготовлення млинців), збирачів новорічних коробок і продавців на святкові ярмарки.

Найбільша кількість вакансій зосереджена у Києві, Харкові та Одесі, а роботодавці готові платити українцям наступні суми:

Аніматор – 400 грн/доба;

Кухар на млинці – 480 грн;

Збирач новорічних коробок – 600 грн;

Продавець на новорічний ярмарок – 500 грн.

"Незважаючи на епідеміологічну ситуацію, людям хочеться свята, тому попит на тимчасовий персонал на час свят все одно буде зростати, але, думаю, він в будь-якому разі буде меншим від торішнього. Швидше за все, це будуть вакансії, пов’язані з продажами, маркетингом, івент-менеджментом, поліграфічними послугами, проведенням культурних заходів", – зазначила експерт з працевлаштування Олена Кирил’євніна.

Раніше в Держстаті попереджали, що офіційна зарплата в Україні зросла на 10,6%.

У вересні 2020 року середня номінальна зарплата становила 11 998 грн, серпні - 11 446 грн, липні - 10 804 грн, а у жовтні вона сягнула 12174 гривні.

«Порівняно із вереснем розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 1,5%, а за останні 12 місяців (відносно жовтня 2019 року) — на 13,5%», — розповідали раніше у Держстаті.

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